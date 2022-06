Le DevOPS accessible aux Dev Junior

Simple et Concret

Mais si tu as un doute, prends le temps de lire la description ci-dessous :

Le sujet de DevOps et plus récemment DevSecOps t’attire, t’intéresse.

Les offres d'emplois en parlent tout le temps.

Imagine que tu es retenu pour un dernier entretien pour le poste que tu convoites

Lors de l'entretien, le recruteur commence à te parler de CI/CD, de Docker, de Linux

Et tu tiens une conversion sereine et cohérente. Tu montres que tu connais les principes même si tu n'es pas expert.

Tu montres que tu as une culture technique et une base solide. Tu montres que tu as une bonne vision d'ensemble.

Tu montres que tu as des méthodes et que tu es capable d'apprendre rapidement.

Et que le DevOPS, même si ce n'est pas dans ta formation initiale, est un sujet que tu as potassé.

Imagine juste l'impact que ça a dans le choix du recruteur, face à un autre candidat plus focus Dev uniquement

Tu as bien compris que c'est une corde supplémentaire à ton arc.

Que ce sont des compétences long termes,

Que ce n'est pas une mode,

Que les entreprises en ont besoin tellement c'est efficace.

Le DevOPS est vraiment un sujet différenciant.

Sauf que, tu galères…

On ne t’as pas formé ou tu es le seul informaticien de ta boite.

Tu te retrouves à faire des tâches hors de ton périmètre.

Toi ce que tu aimes faire, c’est du Dev ! L’OPS, c’est un mal nécessaire.

T’as pas trop le choix. Donc tu le fais.

Pire…

On pourrait même te reprocher ton manque de professionnalisme

Alors que ce n’est même pas ton job !

Donc tu te formes sur le tas

C'est tellement vaste ...

Tu ne sais pas par où commencer.

Tu fais des recherches Google, tu regardes des videos youtube

Sauf que tu le fais quand c’est souvent trop tard : le bug est déjà là

La panne impacte déjà la production et le business…

Le vrai problème n’est pas ta compréhension du contenu que tu consommes.

Le vrai problème c’est que ce contenu ne prend pas en compte les besoins des Dév

Si les Dév veulent progresser, alors il faut comprendre en quoi un composant DevOPS impacte le travail du Développeur.

C’est exactement le but de cette newsletter

Avoir des tutos, des astuces et surtout des secrets de fabrication d’Admin Sys avec un point de vue Dev.

Le DevOPS accessible au débutant.

Qui suis-je ?

Je suis pas Dev, je suis Admin Sys, depuis plus de 15 ans.

Mais j’aime bien le Dév et aussi LES Dév

Dans toutes les boites où j’ai travaillé, j’étais le “lien” entre l’équipe Dev et OPS

Comprendre les besoins et les contraintes des uns et des autres et faire en sorte que tout le monde se comprenne.

Perso, j’ai toujours trouvé ca c*n , le silo qu’il y a parfois entre les deux.

Là, le but c’est de démystifier tout ça, simplement.



Pas de spam. Juste des cas concrets.

Je ne suis pas un Guru, je suis juste passionné par ces deux mondes. Et j’aimerais partager des trucs pour rendre la vie plus facile.



Tu peux même consulter toutes les archives.

Je vends aussi des formations. Lorsque j’en sors une nouvelle, je t’en ferai part.

Et surtout pose des questions, soumets des idées d’articles, je réponds à tout le monde :)