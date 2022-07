Le mercredi, je te donne la parole. Je propose de découvrir des articles écrits par d’autres inscrits. Le but c’est de permettre à ceux qui veulent : d’essayer, de s’entrainer et de se former. Si toi aussi tu as envie d’écrire, contacte moi. Tu peux apporter tes remarques bienveillantes en commentaire. 😊

Qu'est-ce que Sqitch

Sqitch

Pour faire simple Sqitch est aux bases de données ce que git est au code.

Il permet de créer des migrations, qui sont des étapes de déploiement, en SQL

Aprés initialisation sqitch ajoute les dossiers "deploy, revert, verify" et les fichiers "sqitch.conf et sqitch.plan"

- migrations - deploy - revert - verify sqitch.conf sqitch.plan

sqitch.plan contient la liste de toutes les migrations dans leur ordre de déploiement

%syntax-version=1.0.0 %project=My_family_recipes V1_migration_1 2021-05-07T16:26:48Z ,,, <user> # Add schema and tables. V1.1_migration_2 2021-05-12T07:47:03Z ,,, <user> # alter user's table.

sqitch.conf permet de configurer le moteur et la target (l’adresse de la bdd)

[core] engine = pg plan_file = sqitch.plan top_dir = . [engine "pg"] target = db:pg://<user>:<password>@<host>:<port>/<badatabase> #registry = sqitch #client = psql

le dossier deploy contiendra les fichiers de commandes SQL de déploiement

le dossier revert contiendra les fichiers de commandes SQL de revert

le dossier verify contiendra les fichiers de commandes SQL de test

Lors d’un deploy ou d’un revert sqitch va tester la réussite des commandes, en cas d’échec il n’y a aucunes modifications de la bdd

L’utilisation de sqitch est très facile et bien documentée, mais l’utilisation de son image Docker n’est pas documentée.

Voici mon retour d’experience.

Configuration

Création du container sqitch

docker run -it --name <container name> -v <local folder>:/repo sqitch/sqitch

Le -it permettra d’avoir accès au terminal du container

On lui donne un nom avec --name

On renseigne l’emplacement du dossier de vos migrations, en chemin absolu <local folder>

Il est également possible d’ajouter -d afin que le container reste actif en permanence

Pour redemarrer le container:

docker restart <container name>

Pour vous connecter en ssh au container, depuis votre terminal préféré:

docker exec -it <container name> /bin/bash

Initialisation

sqitch <project name> init --engine pg

C'est cette commande qui va créer les 3 dossiers et les 2 fichiers

Gestion de plusieurs bdd (ex: prod et staging)

On ajoute une target en lui donnant un nom

sqitch target add <target name> <uri => db:pg://user:password@host:port/database>

Statut

Il est possible de verifier l'etat du déploiement sur une target

sqitch status <target name>

Utilisation

Création d'une migration

Pour créer les migrations on leur donne un nom et une description

sqitch add <migration name> -n "<migration comments>"

Utilisation de sqitch sur une bdd existante

Il est possible d’integer sqitch a une bdd existante

La commande ci-dessous permet de dire a sqitch à quelle étape des migrations est la bdd

sqitch deploy <target name> --to-change <migration name> --log-only

Lors du premier deploy sqitch crée un schéma et une table pour enregistrer ses données.

Utilisation sur une bdd vierge ou deja initialisée

sqitch deploy <target name>

Revert le deploy

Pour un revert total

sqitch revert <target name>

Pour revert jusqu'a une certaine migration

sqitch revert <target name> --to-change <migration name>

Une demande de validation avec un 'yes' sera nécessaire

Il est possible d'ajouter -y pour ne pas avoir a faire cette validation

Pour plus d'information sur les fonctionnalités de sqitch vous pouvez consulter les Documentation de sqitch en fonction de votre SGBD

Conclusion

L’utilisation de Docker est très pratique car elle permet de créer un container par application/projet et evite les erreur de positionnement leur de la saisie des commandes

Ex: si vos migrations Sqitch sont dans le dossier "migrations" dans votre terminal vous devez etre dans ce dossier avec Docker inutile de vous en inquieter vos commandes seront executées au bon endroit.

De plus vous pourrez démarrer le container uniquement lorsque vous en avez besoin donc économies de ressource machine.

Qui suis-je ?

Un développeur junior fullstack fraichement reconverti (23 ans de coiffure), chez so-app, je suis en charge du dévelopement sur la stack node, express, react, next, postgreSQL, et du Devops.

Mon LinkedIn