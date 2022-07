Hello,

Aujourd’hui on va parler de la bonne gestion des logs dans les applications (et j’ajoute une section Bonus à la fin)

Les logs (ou journaux) sont des informations que les applications/services remontent concernant leur propre fonctionnement.

Ca permet de savoir si tout se passe bien ou Ă l’inverse si l’application a trouvĂ© des erreurs.

Le but est d’écrire ces informations dans des fichiers “logs” qu’un humain peut lire pour dĂ©bugger, investiguer.

Les logs sont super importantes car elles servent aussi bien les Dev que les Ops.

Une petite expérience pour commencer

Considérons ce script (en JS) qui fait un truc simple.

Une boucle de 100 000 tours qui fait un calcul mathématique simple.

En l’exĂ©cutant, on trouve le rĂ©sultat suivant :

Execution time (hr): 0s 1.578791ms

Un peu plus d’une milliseconde pour faire 100 000 calculs.

Ajoutons le console.log ( qui print le rĂ©sultat qui vient d’ĂȘtre calculĂ© sur la console)

Execution time (hr): 0s 361.487417ms

On passe Ă 360 millisecondes. Soit un code qui prend 240 fois plus de temps Ă s’exĂ©cuter (et 100 000 lignes Ă©crites sur ton terminal).

Remplaçons le console.log par l’écriture dans un fichier de log.txt.

Execution time (hr): 1s 965.187ms

Quasiment 2 secondes (2000 millisecondes) : un code 1300 fois plus lent (et un fichier de 100 000 lignes sur ton disque)

Quel rapport avec l’article ?

Le premier script se contente de faire ce qu’on lui demande.

Les 2 autres scripts font ce qu’on leur demande mais on y a ajoutĂ© la gestion des log : on Ă©crit des journaux pour savoir ce qu’il se passe.

La conclusion est simple, Ă©crire beaucoup de log, ca plombe les performances, mais grave.

Tout le but est donc de mettre en place une gestion des log juste suffisante en fonction de la situation.

C’est ce qu’on appelle la verbositĂ©.

La verbo quoi ?

La verbositĂ© des logs, c’est le rĂ©glage qui permet de dire au script/app/code quelle quantitĂ© de logs on souhaite avoir.

Il y a généralement 4 niveaux de verbosité :

Error : on affiche les erreurs que l’on a dĂ©tectĂ©es. C’est souvent une erreur qui altĂšre le bon fonctionnement et dĂ©clenche le plantage du truc. Les Exceptions, try/catch Des arguments erronĂ©s passĂ©s en entrĂ©e Des bugs ou des ressources non disponibles

Warning : on affiche des informations/Ă©vĂšnements qui ne plantent pas l’app mais qu’ils seraient bien de corriger si l’on veut garder quelque chose de propre. Du code dĂ©prĂ©ciĂ© Des versions pas Ă jour

Info : on affiche des informations simples qui aident Ă suivre dans les grandes lignes le dĂ©roulement du script/app Date et heure de lancement et arrĂȘt Passage d’un bloc fonctionnel Ă un autre

Debug : on affiche des informations trĂšs dĂ©taillĂ©es pour suivre prĂ©cisĂ©ment ce qu’il se passe Contenu de variables RĂ©sultats d’exĂ©cution de chaque boucle DonnĂ©es retournĂ©es par les fonctions



Les niveaux sont inclus les uns dans les autres.

C’est à dire si je rùgle mon app sur le niveau “Debug”, celle-ci affiche tous les niveaux. Si je rùgle sur “Warning”, celle-ci n’affiche que les Warning et les Erreurs (et ainsi de suite)

Donc ca veut dire que dans mon code, je dois intĂ©grer tous les types de logs. Et c’est Ă l’exĂ©cution du code que je choisis quel niveau est nĂ©cessaire.

Généralement :

On est en Debug sur son environnement de Dev et son poste Ca nous permet de voir ce que l’on code n’est pas trop mauvais

On est en Info sur la Recette

On est en Warning sur la Pré-prod

On est en Erreur sur la Prod

En effet, plus on se rapproche de la prod, moins on veut impacter les perfs

On veut aussi donner moins d’infos sur le fonctionnement de notre app pour des raisons de sĂ©curitĂ© (exemple : ne pas afficher les Warning PHP en production)

Pour aller plus loin

Les logs ont un format qui est Ă peu prĂšs le mĂȘme partout Date et heure (format timestamp ou avec gestion des timezone) Niveau de log Le message associĂ© Le top est de voir ce qui se fait dans ton environnement pour ne pas rĂ©inventer de format

Il existe plein de lib pour t’aider à coder tes logs Souvent, ces libs portent le nom de “logger” ou “logging” En JS : https://www.npmjs.com/package/js-logger En Python : https://docs.python.org/3/howto/logging.html En Php : https://www.loggly.com/ultimate-guide/php-logging-libraries/

Il est gĂ©nĂ©ralement dĂ©conseillĂ© d’afficher les Warning (et parfois mĂȘme les erreurs) sur la Prod et surtout cĂŽtĂ© utilisateur (pour des raisons de sĂ©curitĂ©) Les logs ne devraient ĂȘtre accessibles qu’aux personnes autorisĂ©es



Conclusion

Il est super important de coder des logs et tout aussi important de rĂ©gler le bon niveau de verbositĂ© (j’espĂšre que tu pourras rĂ©utiliser ce mot dans une conversation Ă un repas de famille).

Bonus

J’ai posĂ© cette question sur twitter, et je te la pose maintenant :

