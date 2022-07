Hello,

Faire une reconversion et ne pas trouver d'emploi

Sujet que j'ai abordé la semaine dernière

En proposant 5 pistes pour changer ça

Ça a généré beaucoup de conversation

En discutant avec plusieurs personnes, il y a plusieurs idées qui sont apparues

J'ai tout compilé

Et j'ai approfondi certains points pour apporter plus de concret

Le but est de te donner des cartes pour augmenter tes chances

A toi de choisir en fonction de ta propre expérience et surtout de ton temps.

Il vaut mieux se concentrer sur les actions qui nécessitent le moins d'énergie mais avec le plus d'impact.

Le Portfolio

Sur ce sujet il y a deux écoles

Ceux qui disent que c'est inutile, voire pire que c'est discriminant

Ceux qui disent que ça a été indispensable

Perso je suis d'avis d'en avoir un si tu n'as pas d'expériences passées à mettre en avant.

Ton portfolio doit "rassurer" celui qui va te recruter sur tes compétences

Beaucoup de projets sont des blogs, des sites vitrine ou des e-commerces

Quand tu sais quels genres d'entreprises tu vises, tu peux facilement faire des projets qui parlent à cette cible

Utiliser leurs jargons, leurs flux métiers, des écrans qu'ils ont l'habitude de voir dans le monde pro ...

Si tu as plusieurs projets, tu peux faire en sorte qu'ils soient totalement différents dans la forme et les technos

J'en parle aussi dans un article précédent tu peux inclure un peu de DevOPS.

Tout ça permet d'ouvrir des conversations en entretien, parler des blocages que tu as eus et comment tu les as réglés.

Bien entendu, tu en profites pour y inclure ton CV

Il vaut mieux un seul projet fini que plusieurs non aboutis. Ça fait pas pro, sinon

Petit détail : c'est bien d'avoir le résultat final de publier, mais ce qui est compte c'est de donner accès au code source.

Un exemple donné que je trouvais intéressant : Avoir deux projets qui règlent le même problème

Un projet en mode "droit au but" : je règle le problème le plus efficacement et rapidement possible

Un projet en mode "état de l'art" : avec des tests, une CI/CD, de la doc ... Un peu comme un projet signature

Ça a l'avantage de montrer que t'es capable de t'adapter aux priorités de l'entreprise et d'agir en fonction de la situation

Enfin en fonction que tu sois Front ou Back (ou autre) ton portfolio doit être en rapport avec le poste que tu convoites

Contribuer à des projets Open Source

Ça aurait pu faire partie du portfolio, mais j'en fais un point à part

Si les gens qui composent les équipes des entreprises que tu vises sont sensibles à ce sujet, c'est un avantage indéniable

On recrute plus facilement des gens "comme nous"

Parler d'Open Source, comprendre la philosophie, contribuer : c'est autant de points qui te différencient.

Des Hard Skills complémentaires

Ok tu sais Dev, mais est-ce que ta future entreprise va « devoir » partir de zéro sur d’autres sujets ?

Si t’es front, est-ce que t’as des notions de Back ?

Et inversement ?

Est-ce que tu connais les gitflow ?

Un peu de CICD ? Un peu de Devops ? Un peu d’OPS ? Un peu de cloud publique ?

Est-ce que tu connais un peu Linux ? Un peu de réseaux ? Le fonctionnement d'une requête HTTP ?

Un peu de sécurité ? Le fonctionnement des certificats ? Des DNS ? Les injections SQL ?

Est-ce que tu as entendu parler de Security by Design ? De craftmanship ? De Clean Code ?

Est-ce que tu es à l'aise avec un IDE type VsCode ?

On parle pas d’être expert, passer 5 min à se renseigner suffit.

Entre un candidat qui sait ce qu’est une bucket S3 et une lambda et un candidat qui n’en a jamais entendu parler, l’entreprise qui est sur Aws fera vite son choix

Des Soft Skills

Si t’es en reconversion, tu as une vie pro antérieure.

Tu as donc plein de compétences qui sont utiles dans ton nouveau job.

Prendre le temps de les identifier, de les mettre en avant quand tu contactes les entreprises

Mais aussi lors de l'entretien.

La communication, le travail en équipe, l'intégration facile, la connaissance d'un métier qui faciliterait les échanges entre les équipes de Dev et le reste de l'entreprise

Avoir des sides business

Tu peux lancer ta propre activité

C’est à dire en attendant de trouver son job, de créer ton propre business

Faire du freelancing

Soit en prospectant toi même (en mode Low Cost au début pour te faire tes premières expériences)

Soit en passant par une plateforme dédiée

Faire un SAAS ou une app :

Trouve un problème à résoudre

Et lance toi

Surtout monétise

Tu apprends à te vendre, tu apprends des compétences, tu apprends les enjeux des entreprises, tu apprends à écouter pour apporter des solutions

Tu apprends à apporter des pistes de solutions, à convaincre ...

La création de contenu

Une chose qui augmente considérablement les chances de trouver un emploi : les contacts

« je connais un gars qui cherche un dev junior je vais lui parler de toi »

Beaucoup de gens utilisent pas les réseaux sociaux à leurs avantages.

Publier du contenu sur Twitter et LinkedIN est un bon investissement. Pas pour devenir influenceur ou infopreneur.

Mais pour nouer des relations sincères avec les gens. Un réseau SOCIAL.

Créer du contenu qui attire des gens avec qui tu aimerais travailler, qui ont le même état d'esprit

Tu sacrifies 15 min de Scroll sur Tiktok et à la place tu postes un truc intéressant sur Twitter ET Linkedin

Ce contenu attire des gens et de proche en proche te met en relation avec des entreprises.

Oui, c’est long, c’est pas une science exacte, mais ça fonctionne

Pour aller plus loin

Dans les prochaines semaines, je vais aller dans le détail de plusieurs des points qui ont été abordés

Les articles que j'aimerai écrire concernent des compétences techniques en DevOPS et OPS mais aussi autour des Softskills Comment faire de la création de contenu en 15min par jour et avoir des résultats ?

Comment se lancer un freelancing sans se prendre la tête ?

Des sujets que je connais pour être passé par là.

Dis moi en commentaire lesquels t'intéressent le plus.

Tu peux aussi consulter les articles précédents

Nouveauté

Petit bonus, tu peux retrouver des offres d'emplois sur mon Job Board My Little Team :

https://imrane.mylittleteam.com/fr

J'aime beaucoup leur approche : mettre en contact des candidats et des équipes avec des critères humains et pas seulement techniques.

Tu peux filtrer les offres qui matchent tes propres valeurs, avec un type de management qui te convient, en remote, selon la stack...

Ceci est une affiliation.

C'est à dire que si tu passes par MyLittleTeam et que tu décroches un job, je touche une commission avec la plateforme.

Pour toi, bien entendu, c'est totalement gratuit :)

C'est aussi un moyen de soutenir mon travail

Et me permettre d'augmenter la qualité de mes contenus pour mieux te servir.

Dans les prochains jours, je vais démarcher des équipes qui cherchent des Dev Junior

Si elles matchent mes propres valeurs, elles pourront apparaitre sur le Job Board

L'équipe My Little Team fait déjà un super travail de "certification" et de qualification.

Ça garantit d'avoir des offres de qualité.

Ce qui est important pour moi :

Accorder du temps à former et à accompagner les Juniors

Donner de l'autonomie et des responsabilités (pas de micromanagement, pas de "la confiance n'exclut pas le contrôle" ...)

S'autoriser à faire des erreurs et à apprendre

Je crois vraiment que ça peut t'aider. Alors, fais un tour et dis moi ce que t'en penses.

Voilà

On se revoit la semaine prochaine

Imrane 🏖

