Hello,

Cette semaine, y'a des trucs nouveaux pour ceux qui lisent la news jusqu'en bas :p

Mais juste avant je te parle de Beta Testeur

En tant que Dev Junior, il va arriver le moment où tu dois faire tester ton code, ton projet, ton app

Et demander à tes utilisateurs juste "tu peux tester et me dire c'est comment" ca ne va clairement pas suffire

Voici le plan

Pourquoi c'est important de mâcher le travail

Comment avoir de bons Beta Testeur

3 mises en application directement que tu ne veux pas louper :D

Mais avant laisse moi te donner un exemple ...

Tu le vois souvent sur Twitter et ailleurs, des gens qui postent leur portfolio

Et qui demandent : donne moi ton avis stp

Mais en vrai, qu'est ce que tu veux qu'on réponde.

C'est beau, c'est moche, c'est pas responsive, j'aime bien le slider, tes projets sont cools ...

Et qu'est ce que tu feras de la réponse ?

Ben rien.

La question est vague, les réponses le seront aussi.

Tout est sujet à jugement personnel. Au final tu peux rien tirer comme conclusion.

Quand on souhaite des feedbacks d'utilisateur, c'est qu'on souhaite vérifier quelque chose de bien précis.

C'est la même chose pour tes projets perso, que tes projets Pro.

En entreprise, on utilise généralement des méthodes agiles

Donc chaque développement (ticket, use case ...) ne concerne qu'une fonctionnalité

Quand tu finis cette fonctionnalité, tu la testes et tu demandes à ton utilisateur de la tester.

On sait ce qui a été demandé, on sait le résultat attendu et on sait dire si c'est OK ou pas.

Mais dans certains cas, l'utilisateur ne sait pas lui même ce qu'il faut faire.

Mais sa parole a beaucoup de valeur.

C'est le cas si tu développes un SAAS, une APP, un projet perso que tu veux monétiser ...

L'utilisateur n'est pas dans ta team, il ne fait pas partie du projet directement

Dans ce cas, une méthode pour Beta Tester, c'est de lui mâcher le travail.

Et pour ça, j'utilise cette méthode que tu peux adapter à ta sauce.

Cher utilisateur,

Je suis en train de développer < description simple du projet >

Il permettra de ...

Actuellement, j'ai besoin de tester uniquement ça ...

Mon but est de savoir si ...

Pour m'aider, il te suffit de faire ...

Puis de me dire ... une fois que tu auras ...

3 Mises en pratique

Attention, là je te parle, à toi qui lis cette news

Nouvelle plateforme mail

Je suis en train de migrer de plateforme pour les newsletters, les formations et tout le reste

Ca permettra de t'offrir une meilleure expérience (app mobile, blog ...)

Actuellement, j'ai besoin de tester que la partie mail fonctionne bien.

Mon but est de savoir, si les mails ne partent pas en spam

Pour m'aider, il te suffit de tester la page d'inscription sur ce lien : https://www.imranesubstack.dev/newsletter

Et de t'enregistrer.

Tu vas recevoir un mail pour confirmer ton adresse. (suffit de cliquer sur le lien qu'il contient)

Puis un mail de bienvenue.

Est-ce que tu peux répondre à ce mail de bienvenue et me dire s'il est bien arrivé dans ta boite de réception et pas en spam ?

Si ca fonctionne bien, je migrerai tout le monde automatiquement courant Septembre.

Canal Telegram

J'ouvre un canal Telegram privé.

Je souhaite dans ce canal partager des réflexions plus poussées, des conseils, un peu l'envers du décor.

Aller plus loin sur le contenu public que je post sur Twitter ou LinkedIN, donner des exemples.

C'est pas un podcast.

C'est sans chichi, un peu comme un pote qui t'envoie un message pour discuter.

Je voulais savoir si ca intéresse les gens d'avoir un moyen de communication plus "proche".

De tester d'autres types de contenus, de partager des choses qu'on peut difficilement dire sur les réseaux (sans attirer du shitstorm).

C'est du contenu exclusif, que je ne posterai pas ailleurs.

Et surtout je vais le faire évoluer en fonction de ce que tu aimerais y voir.

Les places sont limitées à 50 pour commencer.

Le lien pour le rejoindre : https://t.me/+jTwVG91eh840MDk8

Tu installes Telegram, tu cliques sur le lien et hop je valide ton entrée.

Il y aura un message épinglé tout en haut du canal pour tout t'expliquer.

Si t'es un curieux et que tu aimes ce que je propose, ca devrait te plaire.

Refonte du Starter Pack Devops

Si tu ne le sais pas, j'ai une formation qui s'appelle le Starter Pack Devops :

Trouver un job de Dev Junior grâce au Devops en se formant 2h de temps.

Je vais la revoir en profondeur.

Ajouter du contenu, des bonus, des vidéos, de nouveaux modules.

Ca veut aussi dire que son prix va augmenter en conséquence.

Mais juste avant, je voulais te laisser une dernière chance de l'acheter à son tarif le plus bas :

Je t'offre -50€ sur la formation

C'est valable jusqu'à dimanche uniquement.

La description de la formation est ici : https://www.imranesubstack.dev/devops-starter-pack

Le code promotionnel à entrer est : BETATESTEUR

ou tu peux utiliser ce lien directement : https://www.imranesubstack.dev/offers/ELrvFUHd?coupon_code=BETATESTEUR

Si tu la prends maintenant, tu auras toutes les mises à jour qui vont avec gratuitement. (c'est pareil pour ceux qui l'ont déjà :D )

Voilà ! Ca a été dense.

On se revoit la semaine prochaine

Imrane 🏖

PS : ceux qui ont participé au formulaire de la semaine dernière ont normalement dû recevoir la vidéo hier par mail.

Si ce n'est pas le cas, hésite pas à me dire en répondant à cet email.