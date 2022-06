Hello

Les offres d'emplois en parlent tout le temps.

C'est l'angoisse quand tu dois aller en entretien :

T'as peur d'être ridicule

T'as peur qu'on démasque tes compétences en DevOPS

T'as peur de pipeauter et de bafouiller

C'est totalement compréhensible.

Maintenant, imagine que tu es retenu pour un dernier entretien pour le poste que tu convoites

Lors de l'entretien, le recruteur commence à te parler de CI/CD, de Docker, de Linux

Et tu tiens une conversion sereine et cohérente. Tu montres que tu connais les principes même si tu n'es pas expert.

Tu montres que tu as une culture technique et une base solide. Tu montres que tu as une bonne vision d'ensemble.

Tu montres que tu as des méthodes et que tu es capable d'apprendre rapidement.

Et que le DevOPS, même si ce n'est pas dans ta formation initiale, est un sujet que tu as potassé.

Imagine juste l'impact que ça a dans le choix du recruteur, face à un autre candidat plus focus Dev uniquement

Tu as bien compris que c'est une corde supplémentaire à ton arc.

Que ce sont des compétences longs termes,

Que ce n'est pas une mode,

Que les entreprises en ont besoin tellement c'est efficace.

Le DevOPS est vraiment un sujet différenciant.

Sauf que c'est tellement vaste ...

Tu ne sais pas par où commencer.

Tu essayes d'apprendre un max de choses, tu vas dans tous les sens

Pire, comme tu dois gérer aussi ta progression en Dev, tu finis par laisser tomber le DevOps ("c'est pas ma priorité")

Ce n'est pas de ta faute

Personne n'a pris le temps de mettre le pied à l'étrier quand il s'agit du DevOPS.

Tu n'as pas non plus, le niveau de détail qu'il faut avoir :

Est-ce que cette notion est importante ? Comment elle s'intègre ?

Quels outils apprendre ? Comment ?

Est-ce qu'il faut pousser plus loin ?

Tu enchaines les tutos, les vidéos youtube, les articles, sans forcément de suite logique.

Tu n'arrives pas à voir comment tout ça s'intègre, comment ça te sert au jour le jour

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire autrement

Comment ?

C'est d'avoir une liste des Concepts à connaitre dans la thématique du DevOPS.

Pour chaque concept, quels sont les outils qui valent la peine qu'on s'y attarde et surtout comment être à jour face aux nouveautés.

Et enfin, avoir la méthode pour apprendre à utiliser les outils rapidement sans avoir à lire des pages de docs.

Tu peux alors progresser en tant que Dev : maitriser tes frameworks et ton socle de base

Tout en augmentant tes compétences connexes.

Ça fonctionne

parce que les concepts sont utilisables à vie, ils te disent comment les choses doivent fonctionner

parce que décider si un outil est intéressant dans ton cadre à toi t'évite de perdre ton précieux temps

Et plus le temps passe, plus tu sauras faire des connexions

Et plus tu comprendras les nouveaux concepts encore plus rapidement

Et plus tu sais si un outil répond à ton besoin (ou pas)

Et plus tu es capable de l'utiliser efficacement

Je lance une formation complète

Une formation qui va te permettre d'avoir la bonne base pour être serein dans une discussion

Au programme :

- Tu sauras capable de tenir une conversion sur le DevOPS sereinement

- Tu vas être capable d'apprendre rapidement pour te focaliser sur ton métier de Dev

- Tu vas te rassurer sur ta capacité à être opérationnel même sur des nouveaux sujets

- Tu vas continuer à progresser en toute autonomie

- Tu vas connaitre les 8 étapes du DevOPS pour avoir une bonne vision d'ensemble

- Tu auras confiance dans ton discours

- Tu sauras rebondir sur les questions DevOPS en entretien

- Tu sauras préparer tes entretiens pour diminuer ton stress et augmenter tes chances

En Bonus :

- La Carte du DevOPS : la mindmap modifiable que tu vas pouvoir compléter toi même au fil du temps

- La méthode Concept/Outil : la méthode étape par étape dans un format résumé

- Préparation d'entretien : On décrypte des annonces d'emplois pour mieux les préparer et augmenter ta confiance

- Zen Attitude : On simule un entretien pour ne pas être désarçonné

- Les Insiders : Je réponds à toutes tes questions pendant et après la formation

Réserver aux 10 premiers inscrits uniquement :

Une séance de coaching offerte : 30 min pour aborder un point bloquant qui te concerne (valeur de 50€)

Cette formation s'adresse à toi si tu souhaites réellement intégrer le DevOPS dans tes compétences et non plus être uniquement consommateur de tutos

Pour y accéder, c'est simple :

La formation est au prix de 49€ jusqu'au Vendredi 3 Juin 2022 minuit uniquement (soit une économie de 50,00 euros)

Tu n’as donc que 7 jours pour profiter

Pour passer à l'action

Dès que ta commande validée, tu accèdes à ton espace membre et aux contenus de la formation.

Ce qu'en pensent les gens qui l’ont déjà suivis

2 Garanties

Garantie 1 : “Tester sans risquer”

La formation est couverte par la garantie “Tester sans risquer”.

Elle te permet d’essayer la formation, de regarder la première leçon, et si tu considères que ce n’est pas pour toi (peu importe la raison)…

…d’obtenir un remboursement intégral dans les 48h, sur simple demande.

La seule condition, c’est de n’avoir ouvert que la première leçon (le module 1)

(Ça permet d’éviter que des petits malins en profitent pour avoir des formations gratuites, et pénalisent les élèves sérieux).

Garantie 2 : J'ai passé un entretien et au final en appliquant la formation, j'ai quand même galéré à parler DevOPS ?

Je souhaite que tu ne prennes aucun risque.

C'est à moi de le faire.

Si tu foires un entretien à cause des questions sur le DevOPS après avoir suivis la formation, contacte-moi.

On fait un débrief de 15 min pour voir ce qui n'allait pas.

À l'issue du débrief, tu pourras me demander un remboursement.

Encore une fois, tu as tout à y gagner.

FAQ

Est-ce que cette formation est faite pour moi ?

Grâce aux garanties, tu ne prends pas de risque. Tu essayes, tu vois et tu décides.

Par contre, si tu t'y connais déjà en DevOPS et que tu as déjà pratiqué, j'ai prévu des formations plus poussées pour toi.

Si j'ai une question non listée ici ?

Voilà, à ton tour de jouer.



Imrane 🏖