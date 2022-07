Hello



Aujourd’hui, on répond à la question d’Olivier



Bonjour, je suis une personne super joyeuse, super positive et tout le monde me fait des louanges à ce propos. Mais quand il s'agit de vendre mes prestations et d'entamer une phase de négociation, je me referme complètement.

Je suis très bon négociateur en tant que client, mais pas du tout en tant qu'indépendant. Je suis presque triste de voir que les gens osent négocier mes prestations, comme ci je ne méritais pas mieux.

Du coup je ne rentre JAMAIS dans mes frais et donc soit je travaille à perte, soit je suis obligé d'annuler le contrat.

Des conseils ?

Merci d'avance et bonne journée. Olivier