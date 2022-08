Hello,

Cette semaine on voit comment tirer parti de LinkedIN pour décrocher des entretiens

L'astuce, c'est de créer des relations sincères

LinkedIN est vraiment une plateforme puissante Mais très mal utilisée Comment on fait pour changer ça

Je poste sur LinkedIN depuis 2019

Mon contenu a été vu par plus de 750 000 personnes

Des erreurs, j'en ai fait.

Je reste persuadé, malgré tout le mépris qu'ont les Tweetos pour LinkedIN, que c'est un outil puissant

Je te donne mes anecdotes :

J'ai rencontré un intégrateur logiciel qui est venu discuter avec moi parce qu'il avait trouvé un post intéressant. On a échangé un peu. Et c'est tout. Un an après on a fait une mission ensemble pour 50 000€ pour un client

Lorsque je me suis lancé à mon compte, je devais valider que mes services seraient intéressants. J'ai pu contacter 25 pro qui m'ont fait des feedbacks super intéressants

Quand j'ai lancé ma newsletter, j'ai échangé avec des Dev de mon réseau qui ont trouvé mes articles intéressants et avec des axes d'améliorations. J'ai eu mes 1er inscrits comme ça

Depuis que je poste pour les Dev Junior, des recruteurs me contactent pour savoir si j'ai des profils à forwarder

On m'a proposé des missions de DevOPS en Full Remote en France et à l'étranger

Pourtant, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas artiste, je ne suis pas Copywriter/Marketeur/Coach Mindset/CEO/Recruteur ...

Je suis juste un mec lambda, comme nous tous.

"Ouais, mais t'es sur Twitter et tu nous parles de LinkedIN, t'es ouf ?"

Je connais très bien LinkedIN pour le business.

Sur Twitter, je connais comment créer une communauté de gens chouettes, qui partagent des connaissances et des expériences...

Des gens comme toi quoi !

Par contre, je ne sais pas comment décrocher un job sur Twitter. Donc j'en parle pas :)

Donc, LinkedIn permet de trouver du boulot. J'en reste convaincu.

Pourquoi ça marche pas pour toi

Comme toute plateforme, ca demande de connaitre un peu comme ca fonctionne

Ca ne te viendrait pas à l'esprit d'utiliser du code Python dans ton code Javascript ?

Ben, c'est pareil sur LinkedIN : c'est pas Insta, c'est pas facebook, c'est pas twitter.

Sauf que toi, c'est dans ta formation qu'on t'a dit : "crée-toi un profil LinkedIn et les offres vont te donner dessus"

Tu n'as vu que des recruteurs qui pipeautent dans tes messages privés

Des posts d'inspirations à 2 francs ! Des CEO qui font 100 000 de CA juste en envoyant un email !

Des entreprises qui ne font que de la pub de leur "super" produit !

Des influenceurs qui te montrent qu'en un post ils ont fait 1 million de vues !

Tu as fait un ou deux posts, t'as eu deux likes (ton pote et un gars random).

Donc tu te dis que t'as pas le temps d'apprendre à te servir de ce truc naze.

Et tu retournes scroller ta TL sur Twitter.

Comment je sais ??? Ben c'est ce qui m'est arrivé aussi au début.

Pour trouver un job, le nombre de Followers et de Like sont de très mauvais indicateurs

Le bon indicateur c'est : avec combien de personnes tu as une discussion super intéressante

Donc pour commencer, arrête les trucs que je vois sur 91,2% des profils Dev Juniors (chiffre officiel selon les manifestants)

Les 11 erreurs communes

Une Bannière avec une image de lignes de codes

Ton profil est comme un CV ou une vitrine. En arrivant dessus, on scanne

Si ca donne pas envie de rester, on se barre

Tous les dev mettent une bannière avec des lignes de codes... A quoi ca sert ?

De montrer que tu fais du code ? Alors qu'on est venu sur ton profil en lisant ta tagline

Donc on sait que tu codes.

La bannière peut servir à autre chose : en dire plus sur toi, mettre en avant un de tes projets

En tout cas, ca doit donner envie d'aller lire la suite du profil

Activer le mode "créateur"

Je ne sais pas d'où ca vient, mais des profils avec 100 abonnés qui activent le "mode créateur"

Si on t'a dit que ca sert à toucher plus de gens et tout ! C'est pas exactement ça.

Le mode "créateur" a trois effets (entre autres):

Quand tu postes ça montre ton contenu aux gens qui ne SONT PAS dans ton réseau ET aux gens de ton réseau Donc, si les gens qui ne sont pas dans ton réseau n'interagissent pas avec ton post, celui-ci est mis en retrait sur Linkedin

Quand on vient sur ton profil, de base, on a le bouton "TE SUIVRE" au lieu du "SE CONNECTER"

Tu peux mettre un lien tout en haut dans ton profil

Donc le mode Créateur sert aux créateurs de contenus ! Aux gens qui veulent construire une audience

Toi, c'est pas ton but. Ton but c'est d'avoir un réseau de qualité !

Commencer ton post avec "Cher réseau"

La clé d'un post Linkedin, ce sont les 5 premières lignes.

Quand tu commences par "Cher réseau" à la 1ere ligne, on sait déjà que tu vas nous demander quelque chose

Et on vient sur une plateforme pour recevoir et pas pour donner. Du moins pas quand on scroll.

Donc ton post passe à la trappe sur le feed directement.

"Voici mon CV" et tagger pléthore de gens

Idem ! C'est comme une pub ! "Voici mon produit, et je te l'impose sur ton feed" C'est pas attractif

En plus, si tu tagges plein de gens pour donner de la visibilité à ton post, c'est raté.

LinkedIN déteste ça surtout si les gens qui t'as taggé ne réagissent pas. Linkedin plombent alors ton post

Et si tu as plein de j'aime de camarades de promo, c'est pas mieux. C'est pas eux que tu visais avec ton CV.

Ca augmente pas tes chances de toucher ta cible

Avoir "recherche alternance" au début de ta tagline

Quand tu vas envoyer un message à quelqu'un, on se dit "Ah ! Encore quelqu'un qui va venir me déranger pour son alternance"

Là aussi tu demandes avant de donner.

En effet, on voit le début de ta tagline à chacun de tes posts ou messages. Bien avant de cliquer sur ton profil.

Balancer ton MP avec 'je suis à la recherche de mon alternance/emploi, voici mon CV'

Dans la vraie vie tu abordes pas quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas en disant : "Bonjour, Je suis à la recherche d'un pote. Ca te dit on va voir boire un café ?" !!!!

Non ! On crée une relation. On échange, on discute, on regarde si l'autre ca l'intéresse.

Balancer ton Message Privé, sans personnalisation, alors que la personne n'a rien demandé... c'est se griller

Commentaire " top, cool, génial" et re-partager un post

Quand tu vois un post cool et intéressant :

Dire juste "c'est cool ! Génial" ou "Moi aussi" : ca apporte aucune valeur. L'auteur ne te retiendra pas. Les autres qui verront ton comm' non plus.

Republier un post (attention, pas "Partager avec votre avis") : ca apporte de la visibilité à l'auteur du post. Mais ca ne t'apporte rien à toi. Tu peux le faire juste pour mettre en avant du contenu que tu aimes.

"Partager avec votre avis" un post et faire comme sur Facebook, sans mettre justement ton avis. Linkedin déteste. Ca ne te sert pas.

Coups d'épée dans l'eau à chaque fois

Ajouter des gens en masse et dire en note de connexion "j'agrandis mon réseau"

Comme plus haut, tu demandes aux gens et qu'est ce que tu vas leur apporter en échange ?

Je ne dis pas que ca fonctionne pas, mais est-ce que ca marche pour les bonnes raisons ?

Non, tu te connectes pour suivre les posts d'une personne ou parce que tu trouves son profil intéressant et tu as l'impression que tu vas apprendre des choses.

Poster une histoire bidon copiée depuis Facebook

Bon là ! Prendre des histoires insiprantes "fake" sur facebook, faire un post et avoir 1000 likes !

Tu connais ça : "La dernière phrase de Steeve Jobs avant sa mort"

"La faute de calcul d'Einstein devant ses élèves"

"Cette photo de loup est une preuve de leadership"

Ca te décrédibilise directement.

Il vaut mieux un post à toi, bancale mais authentique qu'un plagiat

"J'ai fini ma formation MachinChose et je suis dispo sur le marché Asap"

Là, c'est un mixte des points plus haut : CV, tag plein de gens, pub ...

"Je fais ci, je fais ça, je sais faire ci, je sais faire ça"

Trop de JE dans un post fait aussi "Pub" et "démarchage"

Ok, TOI, mais MOI le lecteur qu'est ce que je gagne dans ça ?

Qu'est ce que tu m'apportes ?

Voilà pour les trucs les plus courants que j'ai constatés

Si tu fais ces erreurs, c'est pas grave. Maintenant tu en as conscience et tu vas pouvoir faire différemment et t'améliorer

Justement, comment tirer parti de la puissance de LinkedIN

Si tu penses qu'il faille appliquer un Hack ou une astuce pour trouver un job : tu peux passer ton chemin

Si tu penses que ca vaut pas le coup de mettre 15 min par jour sur des actions efficaces sur LinkedIN : tu peux passer ton chemin

Si t'es encore là, à ce stade, j'ai un truc pour toi.

Je te partage ma méthode que j'applique pour moi même et qui fonctionne dans une Masterclass.

Le but est d'utiliser LinkedIN moins de 15 min par jour pour décrocher des entretiens et un job à court terme.

Tout est sur ce lien pour ne pas alourdir cet article

Tu ne devrais pas louper çà, il y a une offre limitée.

Imrane 🏖

