Cette semaine on va parler des différents linux.

C'est quoi la différence entre les distributions RedHat, Debian, Ubuntu, Alpine ...? Est que FreeBSD, c'est une distro linux ?

Unix et Linux, c'est pareil ?

Si ce sont des questions que tu poses, ca tombe bien.

On va essayer d'éclaircir tout ça et surtout voir en quoi c'est utile pour un Dev.

Distros et histoire de famille

Une distribution Linux (ou distro) c'est un OS complet constitué de plusieurs composants :

Le noyau Linux (ben oui, sinon, c'est pas un linux :p)

Des outils et des lib (pour administrer le système)

Des logiciels inclus de base (très souvent OpenSource, Libre, gratuits ...)

Un système de gestion de paquet (pour faciliter l'installation de logiciels)

Un environnement Desktop (ou pas)

Des choix en matière de développement, de sécurité ...

Et bien sûr, chaque distro a sa propre philosophie, sa propre vision et donc ses propres valeurs.

Chaque distro se différencie des autres par les choix faits dans tous ces composants ainsi que la philosophie qui drive leur communauté.

Généralement, les distro récentes n'ont pas été créés from scratch. Elles se reposent sur une distro précédente.

D'un point de vue Dev, ce sont des branch (comme dans git) qui partent d'une distro principale. Il peut y avoir des branch de branch.

Donc des distro qui ont forké d'une autre distro qui elle même a forké d'une autre distro et ainsi de suite.

Bon un beau bordel. Vu les combinaisons possibles, il existe des dizaines (voir des centaines ?) de distro différentes

Prenons un exemple connu :

Debian est une distro. Un fork célèbre de Debian est Ubuntu. D'Ubuntu, tu as Xubuntu, Kubuntu ...

Chacune de ces distros hérite des choix faits par la distro précédente mais surcharge (réécrit) certaines parties pour se créer sa propre personnalité.

On a donc comme des grandes familles de distributions avec des ancêtres communs :

La famille des Debian

La famille des Ubuntu

La famille des RHEL/Centos

La famille des Fedora

La famille des OpenSuse

La famille des Arch

La famille des Gentoo

La famille des Slackware

Leur point commun ? Ce sont des Linux ... Ils utilisent le noyau Linux.

"Oui mais c'est évident ça Imrane, je suis pas teubé !"

Dans la famille des Linux, il y a toutes ces distros

Et Linux ? De quelle famille il vient ?

C'est là qu'entre en jeu UNIX

Linux est un des membres de la famille des UNIX.

Unix est une famille d'OS qui permet le multitasking et le multiuser. Bon, en vrai... on va pas rentrer dans les détails

Dans les autres familles Unix, on a les célèbres BSD :

FreeBSD, OpenBSD, NetBSD ...

On a les SunOS, les AIX, Solaris, HP-UX et (roulement de tambours).... MacOS

Donc FreeBSD n'est PAS un linux. C'est OS de la famille des BSD, de la grande famille des Unix.

Il y a plein de similitudes avec Linux de par leur ancêtre commun Unix mais ca n'a rien à voir.

Allez dire à un fan de FreeBSD que "son linux est pas top" !

En quoi c'est utile pour un Dev ?

Quand tu connais les distinctions tu peux faire les bons choix :

Tu dois choisir un OS pour ton serveur de production ?

Tu veux changer ton OS pour ton setup de Dev ?

Tu veux un environnement léger ? Tu veux un Desktop "plus joli" ?

Tu veux plutôt un environnement stable ? Ou plutôt un environnement avec les dernières versions ?

Debian est réputé plus stable mais avec des paquets moins récents.

En effet, la distro priviligie des paquets plus "anciens" qui ont donc reçu plus de correction de bug

A l'inverse Ubunut préfère des paquets plus récents ayant donc reçus moins de bug fix donc potentiellement plus instables ou buggés.

Alpine est reconnu pour la sécurité et le fait d'être léger (peu gourmand).

Pour aller plus loin

Si tu demandes autour de toi, quelle distro est la meilleure, tu auras toujours plein de réponses différentes.

En fait, la meilleure c'est celle qui répond à tes besoins.

Donc commence par les noter.

Puis effectue une comparatif "sur papier" de différentes distros, c'est à dire sans rien installer.

Enfin, tu choisis les 2 plus prometteurs dans ton comparatif.

Tu les installes, tu regardes les docs et les forums, tu essayes de faire des mini projets.

Tu peux alors faire ton choix. N'y passe pas trop de temps.

Si plus tard tu te rends compte que tu t'es trompé, ce n'est pas bien grave.

Tu auras progressé dans tous les cas, et tu peux changer de distro facilement. Pas d'inquiétude.

Si je résume

Tu sais maintenant ce qui différencie les OS et les distro Linux. Tu es capable de faire ton propre choix.

Tu es capable de te tromper et de recommencer sans que ca soit une galère.

Et comme d'habitude tu as encore plus de moyens de briller en soirée :

"Mon homelab est vraiment top : j'utilise 3 BSD et 2 Linux pour héberger mon minecraft"

