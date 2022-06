Le mercredi, je te donne la parole. Je propose de découvrir des articles écrits par d’autres inscrits. Le but c’est de permettre à ceux qui veulent : d’essayer, de s’entrainer et de se former. Si toi aussi tu as envie d’écrire, contacte moi. Tu peux apporter tes remarques bienveillantes en commentaire. 😊

Un client m'a fait un compliment l'autre jour et je le partage avec vous parce que je pense que ce compliment s'appliquerait également à presque toutes les personnes lisant cet article. Il m'a dit:

Tu es vraiment chanceux d'avoir ce super pouvoir de résoudre tout les problèmes.

Bon, si c'est vrai que j'arrive à résoudre la majorité des problèmes, je lui ai dit que ce n'était pas un super pouvoir que d'y arriver, mais que c'était parce que c'était tout mon putain de boulot. C'est presque tout ce que je fais. Chaque jour au travail, je rencontre des problèmes, je les résouts ou du moins, j'essaie de les résoudre. C'est pourquoi nous avons fait des blagues sur stackOverflow, mais ça demeure que c'est quand même vrai. Nous recherchons constamment des problèmes sur Google, stackOverflow ou ailleurs.

Vous pouvez avoir 20 ans d'expérience dans ce domaine, cela ne change rien au fait que lorsque vous rencontrez un problème étrange ou une erreur de compilation ou quelque chose du genre, vous allez faire la même chose que n'importe quel développeur, que vous soyez juniors ou senior. Vous le sélectionnez, vous faites ctrl C - ctrl V dans Google et vous allez chercher une solution.

Bien sûr, devant l'infinité de réponses qui nous seront proposé, nous allons probablement affiner nos recherches avec des tags ou des titres différents, mais qui tourneront toujours autour du problème concerné. Mais plus j'avance dans le temps, et plus j'ai l'impression d'être un troubleshooter professionnel. Et je ne pense pas que je mérite un autre titre que celui-là.

L'un des avantages d'être un troubleshooter professionnel, et je pense que vous serez également d'accord avec cela, c'est que lorsque vous passez 40 heures par semaine à regarder des choses qui ne fonctionnent pas, à trouver comment les faire fonctionner, puis à mettre en œuvre un correctif, vous finissez par emporter cet instinct avec vous au-delà de l'ordinateur. Vous finissez par l'apporter avec vous dans toutes les sphères de votre vie.

Le grille-pain ne fonctionne plus, je vais trouver une solution. La tuyauterie de la salle de bain est brisé, je vais trouver comment la fixer et ainsi de suite. Toute cette fascination pour trouver des solutions aux problèmes de tout le monde finit inévitablement par devenir une seconde nature.

La programmation va souvent de pair avec le perfectionnisme. Vous arrive-t-il de parcourir votre base de code à la recherche de choses qui ne va pas ? Qui n'est pas élégante ou optimisé ? Et quand vous le rencontrez, cela vous fait-il vous remettre en question ? À savoir si vous ne pourriez pas faire ceci, ou faire cela. Au point ou vous vous demander si vous avez codé un navet ou un diamant. Et je trouve cela très sain.

Ça me fait du bien de me remettre en question. Et je parie que ça le fait aussi pour vous. Mais je parie aussi que vous n'êtes jamais sûr de la solution. On ne l'est jamais. Vous savez juste que d'accord, quelque chose ne va pas ici, parce que cela ne ressemble pas à un jolie poème. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons tous des parties de notre base de code que lorsqu'on l'ouvre, on le trouve parfait. Il n'y a rien qui cloche. Vous n'apporteriez aucune modification. Vous avez réussi.

Et puis nous avons tous d'autres portions de nos bases de code qui ressemblent à Voldemort. On n'en parle pas. Nous n'ouvrons pas le fichier à moins que nous n'y soyons obligés. C'est trop dangereux.

Mais oui, ce qui est bien, c'est que nous avons tous tendance, je pense, à porter ce perfectionnisme, ou du moins la poursuite du perfectionnisme, pour le reste de notre vie.

Alors, vous arrive-t-il de vous retrouver à chercher des segments de votre vie réelle qui vous dérangent ? Qui n'est pas parfait. Cela peut être lié à votre situation financière ou aux réparations que votre maison nécessite, ou même à des choses simples comme l'organisation de votre tiroir à épices.

C'est une chose à laquelle je pensais l'autre jour. Comme vous, j'imagine que nous avons tous un tiroir dans notre cuisine avec tous les assaisonnements que nous avons achetés au cours des dernières années. Et bien sûr le tiroir déborde toujours. Ce serait une chose s'ils avaient tous la même taille et que vous pouviez les organiser soigneusement sur l'étagère, mais il y en a toujours qui ont une forme bizarre ou qui sont trois fois plus grandes. C'est comme un super récipient d'assaisonnement et ça ne va pas avec l'autre. Et ce sont toujours des choses qui n'ont pas d'importance, mais qui me dérangent quand même.

Et encore plus quand on y pense parce que vous pouvez probablement compter sur une ou deux mains les assaisonnements que vous utilisez 95 % du temps, puis vous avez d'autres assaisonnements qui occupent exactement le même espace et qui sont utilisés une fois par an. Pourquoi l'assaisonnement pour tarte à la citrouille est-il juste à côté de la poudre d'ail ? Pourquoi dois-je fouiller dans tout ce tiroir pour trouver ce que je cherche ? Pourquoi occupe-t-il exactement le même espace que la poudre d'ail ou la poudre d'oignon ? Vous voyez ce que je veux dire ?

Ce sont des choses stupides auxquelles pour lequel vous appliquez parfois votre perfectionnisme ou votre logique là où vous pensez, d'accord, cela ne devrait pas partager le même espace. Il n'est pas optimal de regroupez tous ces éléments si seulement sept d'entre eux sont utilisés dans ma cuisine au DayToday. De toute façon, c'est un exemple ridicule, mais vous voyez l'idée.

C'est amusant de pouvoir adopter cette approche pour identifier un problème, quelque chose qui n'est pas idéal, rechercher un correctif, puis mettre en œuvre la solution n'est-ce pas ? C'est une chose tellement basique, mais c'est ce que nous faisons toute la journée. Et encore une fois, le bel effet secondaire est que cela nous permet parfois d'aborder les choses d'un état plus pratique et détaché.

Choisissez quelque chose comme si vous aviez un tas de dettes dont vous essayez de vous débarrasser. D'accord, c'est un problème. Nous devons comprendre le problème pour trouver comment nous pouvons le résoudre. Cela pourrait nécessiter une certaine forme d'éducation, tout comme dans la programmation. Si vous souhaitez utiliser un nouvel outil pour résoudre un problème, vous devrez peut-être aller chercher un livre ou lire des articles de blog.

Une fois que vous avez le vocabulaire, vous recherchez le correctif et encore une fois cela peut nécessiter une certaine forme de consolidation ou de hiérarchisation auquel vous vous en tenez pour obtenir le bon résultat. Tout cela est facile à mettre en place, mais parfois l'aspect émotionnel s'en mêle et on se laisse submerger et on finit par ne rien faire alors que souvent, c'est une simple série d'étapes. Si les programmeurs ont un quelconque superpouvoir, le dépannage doit l'être car c'est tout ce que nous faisons.

Ne sous-estimé pas ce super pouvoir. Et surtout, ne le réduisez pas au silence. Il est votre pain et votre beurre. Et ce super pouvoir n'a rien avoir avec le nombre d'années d'expérience que vous possédez, il s'agit simplement d'une habileté qu'on développe avec le temps, et qui nous sert toute notre vie. Là-dessus, je vous laisse à votre code.

Je m'appelle Martin, je suis développeur PHP, Go et JavaScript. En plus d'enseigner et de faire du mentorat.

Je bois aussi du café.

Je suis toujours partant pour développer de nouveaux projets !

Tu peux m'écrire depuis mon site web à l'adresse: https://martindufresne.com/