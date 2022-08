Hello,

Cette semaine on voit comment créer un side project:

Déjà c'est quoi un side project

En quoi cette SoftSkill est intéressante quand on cherche un job d'en avoir un

Comment s'y prendre en 5 étapes

Quelles sont les erreurs à éviter

Juste avant, laisse moi te raconter une anecdote.

Hakim, le never ending Dev :)

L'année dernière durant un coaching sur la productivité, Hakim, dev junior, m'explique qu'il développe un SAAS et qu’il “n’arrive pas à gérer son temps”

Il s'occupe du dev et ses deux potes s'occupent du marketing et de la promotion du SAAS.

Il me dit : "J'en peux plus, les deux me mettent la pression, je dois livrer la V1 et j'ai trop de trucs à faire"

Je lui demande : "Ben ca fait longtemps que tu es sur le projet ?"

Lui : "Ouaiiss ! Un an ! Quasiment 4h par jour ! "

Moi : "Pfiou ! Ca fait beaucoup ! C'est cool. Tu dois avoir plein d'utilisateurs non ?"

Lui : "non ! J'ai zéro user. J'ai pas fini le dev."

Moi : "Après un an ???"

Lui : "oui, il manque ça ..." (Il ajoute une longue liste de features)

Moi : "Tu veux pas livrer comme ça et avoir des 1er users et en fonction de leur retour, prioriser tes futures développement ? "

Lui : "Jamais ! C'est pas présentable ! Le user il veut un truc parfait sinon il paye pas ..."

C'est exactement la pire croyance que l'on peut avoir sur un side project :

Et j'ai cru ça aussi pendant des années.

J'ai commencé à progresser rapidement, quand j'ai changé d'avis

On est nombreux à penser ça. C'est peut-être ton cas aussi.

Non ! "il faut un produit parfait" c'est un prétexte inventé par celui qui a peur de montrer son projet au monde !

Et donc, c'est accepter de perdre tous les bénéfices de son effort.

Ca s'arrête, ici et maintenant ! (#Thor Love and Thunder)

C'est quoi un Side Project ?

Un side project, c'est un projet que tu mènes en parallèle de ton activité principale et qui se monétise.

Soit pour te former, soit pour générer un revenu complémentaire, soit pour préparer à créer ton propre job, soit juste pour le fun

Quand tu es Dev, tu as un pouvoir de "création" important, ce qui rend les side projects encore plus intéressants

Le Side Project peut prendre plusieurs formes : du free lancing, une APP ou un SAAS, de la création de contenu ...

Mais ... ton temps est limité. Donc autant faire en sorte d'être efficient

Le Side Project = un portfolio grandeur nature

On va utiliser le Side Project comme moyen d'augmenter tes chances de trouver un job

Tu entends en boucle "Pas assez d'expérience"

Tu aimerais montrer ce dont tu es capable

Un side project est l'occasion :

de progresser sur tes compétences de Dev C'est l'occasion de tester une nouvelle techno, lib, framework

d'être confronté à des problématiques du monde de l'entreprise Trouver des clients, les convaincre, bien comprendre leurs besoins La notion de cout, de valeurs perçues et valeurs réelles Un peu de marketing Multiplier les rencontres et augmenter ton réseau

de progresser sur tes SoftSkills Mieux communiquer Mieux écouter et comprendre Mieux appréhender des problèmes Mieux estimer leurs résolutions et les pistes de solutions

de se générer un revenu complémentaire pour financer des formations, des outils Carrément, pouvoir en vivre



Ca te permet d'étoffer ton portfolio et ton CV avec des projets qui sont confrontés aux réalités terrain

(En opposition aux traditionnels blogs que l'on retrouve dans tous les portfolios)

Ca te fait des expériences sur lesquelles tu es capable de parler sans préparation, donc sans stress et sans pipeauter

Les rencontres augmentent ton réseau et donc les opportunités

Tu deviens plus à l’aise, moins de syndrome de l’imposteur, moins de “je ne me sens pas employable”, moins de “je n’ai pas d’expérience”

Et plus de

“Ouais, je sais gérer un projet”

“Ouais, j’arrive à piloter une discussion avec des clients, des utilisateurs”

“Ouais, j’arrive à convaincre du bien fondé d’une solution”

“Ouais, j’ai dev moi même un truc qui me rapporte des sous”

La méthode

5 étapes suffisent pour lancer son Side

1) Trouver une idée

Pour ça, c'est le plus facile.

Tu notes toutes les contrariétés, les frustrations petites ou grandes que tu as toi même et que tu observes autour de toi

Tu t'entraines à garder l'oreille et l'oeil attentifs.

Une tata qui se plaint toujours de la même chose

Un voisin qui galère à trouver des infos

Tout problème est sujet à side project

Tu notes toutes les idées dès qu'elles viennent. Pas de tri.

Et ensuite parmi, toutes ces idées, tu regardes celle qui, selon toi, te motive le plus

Celle qui a le plus de potentiel

Celle qui ne semble pas trop compliquée à tester

Ca sera ça, pas besoin d'etre perfectionniste ou de faire un plan...

2) Tester rapidement

Le but est de savoir si oui ou non, c'est un vrai problème

Tu contactes quelques personnes, celles qui ont le plus de chance d'avoir le problème que tu souhaites

Et tu leur poses 2 ou 3 questions pour vérifier qu'elles ont le problème et surtout qu'elles souhaitent une solution

A ce moment, là, tu crées la solution, la plus minimaliste possible et la plus simple possible qui répond aux besoins.

Et tu vas reproposer cette solution aux gens que tu as rencontré pour voir si ca les convient

Et tu fais plusieurs aller-retour : c'est ton MVP ! Minimal Viable Product

Pas besoin de tout compliquer, pas besoin d'être perfectionniste, pas besoin de penser à tous les détails

Ce qui est important à ce stade, c'est de voir si tes utilisateurs ont un vrai intérêt pour ton mini produit

3) Grandir

Maintenant que tu as des users qui sont satisfaits, et qui t'ont fait des feedback, tu vises plus grand, tu vas chercher plus d'utilisateurs

J'ai pas encore parlé d'argent, c'est contre intuitif mais c'est aprés

T'en avais 3 ou 4 d'utilisateurs, tu en cherches 10 ou 20. A la main.

Tu connais maintenant quel type de personnes ca intéresse. C'est plus facile pour toi de les cibler.

Et tu recommences à améliorer ta solution POUR répondre au problème. On reste minimaliste.

Tu arrives avec un produit bien plus pro à ce stade

4) Gagner de l'argent

Tu réfléchis maintenant à comment monétiser.

Comme tu as des users, tu leur poses des questions : abonnement, une seule fois, quelle fourchette de prix, etc

Tu as suffisamment d'infos pour décider du bon prix.

Et tu lances.

Tu sais maintenant quelles personnes ciblées, quel prix est le bon, quels sont les arguments et le vocabulaire qui font mouche.

Tes premiers revenus vont servir pour l'étape d'après

5) Automatiser

Toutes les tâches sur lesquelles tu n'as pas de valeur, tu automatises ou tu délègues

Ton produit a un vrai intérêt, peut être que des pubs t'aideraient à toucher plus de gens que de faire des appels toi même

Ton site ou ton app nécessite des mécanismes pour communiquer avec d'autres sites (API ...) et tu faisais les actions à la main.

Maintenant tu trouves la solution pour le faire automatiquement

Et ainsi de suite,

Ton but est de travailler maintenant à ce que tu passes le moins de temps sur ton Side et qu'il continue à te rapporter et grandir

6) Etape Bonus : recommencer

L'étape la plus importante, maintenant que ca tourne, tu passes à l'idée suivante. :)

Quelques erreurs à éviter

Quand tu notes tes idées, ne te censure pas. Ecris tout, sans filtre. Vide ta tête complètement.

A chaque étape, si ça foire, on ne persiste pas, on remet l'idée dans la liste, on note les expériences et les connaissances qu'on a apprises et on recommence tout de suite sur une nouvelle idée.

Parle à des gens neutres pour avoir des feedbacks : les amis et la famille ne sont pas d'une grande utilité à ce moment.

Quand tu doutes, tu ne sais pas quoi faire, essaye un truc et vois les résultats et ajuste toi en fonction.

Il y a 6 autres erreurs communes à ne pas faire :

L'absence d'urgence

La procrastination déguisée

Tomber amoureux de ta solution

Les couts irrécupérables

Oublier d'apprendre

Rester bloqué par la complexité

