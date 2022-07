Hello,

Au programme cette semaine : Docker

Qu’est ce que c’est ? Comment ca marche ? En quoi c’est utile ?

Et on verra un peu de vocabulaire.

Et j’essaye un truc nouveau en fin d’article, ca devrait t’intĂ©resser.

C’est parti.

Le problÚme des environnements hétérogÚnes

Imagine la situation suivante :

Tu dév un projet en PHP. Ton environnement à toi est sur WAMP (windows, apache, mysql, php).

Tu commit et push ton code. Un collÚgue à toi doit aussi continuer le Dev. Il est sous Mac. Il a donc installé MAMP :)

Maintenant vous avez à peu prÚs fini et vous poussez ça sur votre linux hébergé. Votre VPS sera sous LAMP.

Il y a de forte chance, si personne ne fait gaffe, que les versions PHP et Mysql entre les 3 environnements ne sont pas les mĂȘmes.

Il y a aussi des chances que les modules PHP ne sont pas Ă la mĂȘme version, ou ne sont pas installĂ©s carrĂ©ment.

Le risque c’est d’avoir du code qui marche pas d’une plateforme à l’autre. Pire, un code qui bug sans que l’on comprenne a priori pourquoi.

Et tu finis par dire la fameuse phrase :

“Mais ca marchait sur ma machine !!! J’comprends pas !”

Le but de Docker, c’est justement de simplifier tout ca : Garantir un environnement qui est exactement le mĂȘme quelles que soient les plateformes et les gens qui participent au projet. Et sans s’arracher les cheveux !

Comment ca marche ?

On peut faire un parallĂšle avec du code.

Tu dĂ©finis une Class. Quand tu fais “new Class” tu obtiens un Objet qui vit sa vie, qui est une instance de ta classe. Tu peux faire plusieurs “new Class” et ca te donne autant d’objets qui sont chacun indĂ©pendants et peuvent vivre en mĂȘme temps tous basĂ©s sur le mĂȘme moule (la classe).

Docker, c’est pareil. Tu as des “images”, et chaque instance est un container. Tu peux en crĂ©er plusieurs et chacun vit sa vie.

Une image = une classe

Un container = un objet.

Donc, pour t’assurer d’avoir le mĂȘme environnement partout, tu dois crĂ©er une image. Elle sera mise Ă disposition et utilisĂ©e sur chaque plateforme.

Dans une classe, tu définis des méthodes et des propriétés et tu écris tout ça dans un fichier dédié.

Dans Docker, tu dois crĂ©er la dĂ©finition d’une image dans un fichier Docker File : quel OS, quelle version de php, quels modules php, le code source de ton app


Le Docker File est une liste d’instructions qui automatise la crĂ©ation de ton environnement. Ca s’appelle le build de l’image Ă partir du Docker File.

Le container, quant Ă lui, assure l’exĂ©cution de ce qui est dĂ©fini dans l’image sans impacter la plateforme sur laquelle tu es (en effet, Docker n’installe pas de PHP ou quoique ce soit sur ta machine, il utilise ce qui est prĂ©sent dans l’image, un peu comme un serveur virtuel)

Ca s’apelle run un container à partir d’une image.

Maintenant, tu peux run ton container sur n’importe quel machine/serveur, tu es sur que ca s’exĂ©cutera de la mĂȘme maniĂšre.

Tu me suis toujours ?

Petit récap en image :

Maintenant quand tu livres en production ton code, tu livres avec ton Docker File. Ca permet Ă n’importe qui de le build pour ĂȘtre sĂ»r de le tester dans les bonnes conditions : sur la machine de dev de ton collĂšgue, sur le serveur de production


VoilĂ pour la base sur Docker.

Pour aller plus loin

Reprenons l’exemple d’une class que tu as dev. Bien souvent tu fais appel Ă des lib extĂ©rieurs pour ne pas rĂ©inventer la roue. Avec Docker, c’est pareil. Tu peux imbriquer des images les unes dans les autres Si par exemple tu veux une Debian 11, avec PHP 8.1.2, tu ne vas pas t’amuser Ă faire un Docker File qui fait toutes les installations Dans ton Docker File, tu dis d’utiliser l’image Debian 11 mis Ă disposition sur des dĂ©pĂŽts (idem pour PHP) Par contre, dans ton Docker File, tu mets qu’il faut aussi ajouter ton code source qui se trouve sur tel repo git par exemple Donc ton docker file devient assez simple si tu utilises des images dĂ©jĂ prĂȘtes

Tu peux faire pareil pour ton projet : Au lieu d’uniquement publier ton code, tu peux publier une image docker dĂ©jĂ buildĂ©e docker. Ca permet aux gens de ne pas faire d’installation. Ils tĂ©lĂ©chargent juste l’image et peuvent la run dans un container directement Ca simplifie les choses

Tu peux gérer ton dépÎt à images comme un dépÎt Git public/privé Gestion des versions 


Dans la dĂ©finition de ton image, il y a Ă©normĂ©ment de paramĂštres personnalisables Comment sont gĂ©rĂ©s les espaces de stockages, les ports rĂ©seaux, l’utilisation CPU et RAM 
 Ca mĂ©rite une formation complĂšte, je pense

Tu peux orchestrer le run de plusieurs images diffĂ©rentes pour lancer une mini infra d’un coup Par exemple : lancer une image Mysql, puis une image PHP En remplacement de ton MAMP, LAMP, WAMP



Conclusion

On a effleurĂ© Ă peine tout ce que Docker peut faire. Le but est ici juste te permettre de mettre le pied dedans, d’avoir les bons termes. Tu peux Ă partir de lĂ continuer Ă te former et Ă monter en compĂ©tences (ou juste t’arrĂȘter lĂ , parce que ca ne te sert pas vraiment)

Mais au moins, tu pourras sortir des phrases stylées en soirée :

“Hum, j’ai run mon image buildĂ©e sur un docker host en prod ! C’est passĂ© crĂšme”

Bonus

J’aimerais offrir du mentoring. Genre une visio de 30 minutes

Des exemples de sujet :

Discuter plus en détail de cet article

Revenir sur un article précédent pour avoir des précisions

RĂ©gler un problĂšme que tu rencontres

Avoir un conseil ou un point de vue extérieur

Dis moi si ca t’intĂ©resse et je reprends contact avec toi pour caler ça.

Je prĂ©cise, c’est totalement gratuit, hein ! Et j’essayerai pas de te vendre quelque chose Ă la fin, non plus.

A vendredi prochain

Imrane 🏖

