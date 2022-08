Hello,

Aujourd'hui je te raconte l'histoire du slogan bidon à 50 000 €

Mais si tu as loupé le début de cette série, les 2 précédents articles :

Il y a 2 ans de cela, j'allais me lancer en tant que Freelance

Pour commencer à me faire connaitre, je réfléchis à me faire de la pub

J'essaye quelques petits trucs ! Mais pas de client.

En Janvier 2021, une personne me contacte et me dit qu'elle aime ce que je propose .

On organise un call, on se présente.

Lui, Jérôme : il intègre des solutions SAAS, type ERP.

Moi, Imrane : je veux faire Directeur SI externalisé pour les PME.

On sympathise, il est pro, parle technique et maitrise son sujet. Mais à la fin du call, ca se termine par "on se tient au courant"

Avril 2021, je suis freelance, et j'ai mon premier client.

Il doit migrer d'ERP. Il a déjà fait le choix d'une solution, je n'ai plus qu'à dérouler le projet. C'est mon premier client, je me donne à fond

Au bout d'un mois, l'intégrateur choisi par le client est mauvais et le projet arrive dans une impasse. Le client perd beaucoup d'argent.

A ce moment, je lance au directeur (mon client) : je connais quelqu'un qui intègre des ERP SAAS, je suis sûr qu'il peut vous sortir de la panade.

C'est le fameux Jérôme avec qui j'ai parlé plus haut (tu l'avais vu venir :p)

On organise une visio, le client est en confiance. Jerôme décroche le contrat : 25 000€.

On arrive à passer en prod en une semaine (on a travaillé soir et week end).

Jerôme est content et moi aussi.

Le client est satisfait : il me renouvelle pour plusieurs missions. Je l'ai sorti de la galère. Contrat : 25 000€ sur plusieurs mois

"Ok, je comprends les 50 000€. Mais c'est quoi cette histoire de slogan bidon ?" tu me diras.

Ce happy ending n'aurait jamais eu lieu, s'il y a 2 ans de cela, je n'avais pas mis :

"Gagner du temps, durablement" sur mon profil LinkedIN

Oui, oui, tu as bien lu ! Ca veut rien dire.

Ce slogan bidon était ma tagline sur LinkedIN.

J'y postais du contenu sur comment gagner du temps dans un service informatique et comment faire pour que ca dure.

Et Jerôme était tombé sur mes posts au hasard et avait trouvé ça marrant.

Il a juste voulu discuté avec moi pour comprendre ce que ca voulait dire.

1 an et demi plus tard, on faisait 50k€ ensemble.

Ce que j'ai découvert de cette expérience, c'est que ce qui est important sur LinkedIN ce n'est pas tes posts, tes likes ... Ce sont les rencontres et les relations sincères que tu crées.

Le secret pour toi en tant que Dev Junior sur LinkedIn pour trouver un job et gérer ta carrière réside dans ça :

Créer des relations sincères !

Ca me chagrine de voir dans mon réseau le nombre de Dev Junior avec le cercle vert "Open to Work" autour de la photo de profil

Ca me chagrine de voir passer des "Je recherche une alternance depuis des lustres"

Ca me chagrine de voir des CV balancés comme des bouteilles à la mer

LinkedIN est un réseau Pro ...

Mais derrière ces pro, il y a des humains comme toi et moi.

Des gens prêts à aider, des gens qui cherchent de nouveaux collègues, des gens qui ont une connaissance qui recrute, des gens qui penseront à toi lorsqu'ils verront une opportunité.

A nous de les rencontrer.

Et pour t'aider à tirer partie de LinkedIn en seulement 15 min par jour, j'ai lancé la pré-vente de ma formation : LinkedIn Framework.

Tu n'as que jusqu’à Vendredi soir pour profiter du meilleur tarif

Je te mets tous les détails ici : https://www.imranesubstack.dev/linkedin-framework-pre-vente

A demain pour le dernier épisode.